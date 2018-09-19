中秋健康烤肉 佳里奇美推低鈉柚香醬汁無負擔

2018-09-19 13:05

〔記者王涵平／台南報導〕中秋烤肉話家常，佳里奇美醫院營養科營養師黃盈真表示，中秋烤肉派對建議少鹽少鈉健康烤肉，還可用麻豆在地當季水果柚子製兩款低鈉烤肉醬柚釀烤肉醬、清爽柚香沾醬。

佳里奇美醫院營養科建議的料理有，「柚釀韓式烤松阪肉套餐」運用柚肉微酸又帶點甘甜的口感，搭配美生菜、松阪肉，先將松阪肉放入柚釀烤肉醬醃製入味。將蔬菜洗淨，美生菜瀝乾水分，蒜頭切片、蔥切蔥花、牛番茄切片，放上烤盤烤熟後將蒜片、蔥花、牛番茄片、烤熟的松阪肉、柚肉放在美生菜上，淋上柚釀烤肉醬即可食用。

「柚香佐雞肉輕食套餐」運用柚子皮的特殊香氣製成清爽柚香沾醬，搭配蘿蔓、紅甜椒、黃甜椒等食料，酸酸甜甜、清爽開胃。作法將所有蔬菜洗淨後，甜椒切絲、小黃瓜切小塊，將玉米筍燙熟放涼。

使用清爽柚香沾醬醃製雞胸肉，並將醃製後的雞胸肉烤熟放涼切片。將蔬菜鋪底，再擺上柚子肉、雞胸肉片，淋上少量清爽柚香沾醬、灑上少量黑胡椒粉即可食用。

黃盈真指出，運用柚肉、柚皮締造醬汁層次香氣，並搭配洋蔥、蒜、紅蔥頭等具特殊天然風味的食材，調和而成的柚釀烤肉醬、輕食柚香沾醬其每100克的醬汁鈉含量分別為814毫克（約等於2克鹽）、811毫克（約等於2克鹽），約市售烤肉醬鈉含量的一半以上甚至4分之1。

也建議腎功能不佳的病友，使用蘋果取代柚子。未煮熟的蔬菜含鉀量高，所以建議腎功能不佳的病友，所有蔬菜食材皆需燙過再食用，切記勿生食。

此外，服用降血壓、降血脂、抗心律不整、免疫抑制劑等藥物的病友：柚子含有呋喃香豆素（furanocoumarin）會與特定藥物產生交互作用，延長藥物在體內停留的時間或導致體內藥物濃度異常升高，服藥期間應避免食用柚子。