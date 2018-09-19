畫亮45度天空！癱瘓天使鄭慧蓮以口作畫

鄭慧蓮（中）長年因頸椎安裝支架，讓她的頭部只能轉動45度，鄭在父親鄭西村（右）、母親黃芳滿（左）陪同下，出席畫展開幕茶會。（記者曾迺強攝）

2018-09-19 12:57

〔記者曾迺強／嘉義報導〕「我的天空只有45度！」曾獲總統教育獎、周大觀全球熱愛生命獎章的「癱瘓天使」鄭慧蓮，即便全身癱瘓、頭部只能微仰，視野被侷限，卻以嘴作畫，彩繪出美麗世界，她受竹崎文化藝術基金會邀請，在嘉義縣立竹崎高中賈宓藝文中心開畫展，讓眾人驚艷她畫筆下的繽紛。

竹崎高中今天舉辦「45度愛的視角－鄭慧蓮彩畫個展」開幕茶會，鄭的雙親鄭西村、黃芳滿分享育兒心路歷程，與師生互相打氣。

鄭慧蓮出生15天就被診斷出視網膜剝離、氣胸、腦水腫等多重病變，5歲時頸部以下全身癱瘓無法自行呼吸，長年因頸椎安裝支架，讓她的頭部只能轉動45度。

說話困難的鄭慧蓮在茶會上緩緩說出：「大家好，很開心來到學校，辦我的畫展，謝謝大家。」陪在身旁的父母滿是驕傲。

嘉義縣副縣長吳芳銘讚揚鄭所繪的40幅作品用色鮮艷，充滿熱情；竹崎文化藝術基金會董事長、縣議員何子凡說，樂意將慧蓮的故事與畫作與校園師生分享，因為她的故事，正是最好的生命教育活教材。

竹崎高中校長郭春松藉機為學生上一場生命教育課，他說，慧蓮熱愛自己的生命，活得幸福、快樂，更懂得從畫作中展現內心對生命的熱愛；畫展展期至9月28日，賈宓藝文中心週一至週五對外開放。