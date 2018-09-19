吃藥配藥酒效力加倍？ 藥師：恐增肝腎負擔

2018-09-19 12:42

〔記者林惠琴／台北報導〕坊間流傳「藥酒」含有酒的功效與藥材的作用，是養生益品，因此部分民眾認為，吃藥搭配藥酒，有助於藥效提升，對於疾病療效更顯著，但藥師澄清，藥與藥酒一起服用，不是一加一等於二，反而可能傷及肝腎。

台北市立聯合醫院陽明院區藥師蘇柏名舉例說明，一名70多歲的老奶奶，是行動不便的獨居老人，因將藥酒視為藥，長期用藥都會搭配藥酒使用，以為此舉可使藥效加倍，對恢復健康更有益，卻似乎造成肝腎功能受損。

蘇柏名指出，藥酒屬於酒，並非是藥，酒與藥一起服用，肝腎要同時代謝酒與藥，會增加負擔，嚴重可能導致受損，是不正確的用藥行為。

蘇柏名指出，不正確的用藥行為可能影響疾病治療或增加不良反應風險，建議可適時提供家中長者協助，例如幫忙標記個別藥品用法與服藥時間，也可善用藥盒、用藥紀錄等工具，確保正確用藥，並觀察長者使用後，有無出現副作用，以降低用藥風險，例如某些藥品使用後會有嗜睡、肌肉放鬆或降低血糖、血壓，可能增加跌倒風險，要特別注意。

食藥署代理科長楊博文則提醒，長者可能聽信街坊鄰居推薦或電台等電子媒體宣傳，購買來路不明的藥品，最好也要協助檢查藥品是否由合法醫療機構、藥局或藥粧店取得，以及有無標示品名成分與許可證字號等資訊，確保藥品沒有問題。若有任何藥品疑問，可諮詢社區藥局藥師。

衛福部食藥署提醒，隨著年齡增長，視力、聽力、記憶力、消化代謝力等各項身體機能逐漸變差，可能增加各種用藥風險，例如忘記服藥、重複服藥、服藥未按照醫囑及藥品療效改變等情形，民眾應適時關心長輩用藥情形。