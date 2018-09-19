PK蘇貞昌老人假牙補助 新北市府推「顧長者真齒健康」

2018-09-19 12:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕九九重陽節將近，新北市政府將10月定為「長者顧齒月」，即日起至10月31日止，凡65歲以上長者，到全市269家合約牙科醫療院所或診所檢查，免收掛號費，並加碼塗氟項目。新北市「顧長者真齒健康」的措施，與民進黨新北市長參選人蘇貞昌推出的擴大老人假牙補助政策，頗有較勁意味。

新北市長朱立倫表示，世界衛生組織提出「8020計畫」，希望80歲長者至少保有20顆牙齒，新北市2016年推動銀髮族8020計畫，免費替長者檢查口腔健康，今年增加塗氟項目，偏鄉地區也有「行動顧齒」專案，照顧長者真齒健康。

衛生局長林奇宏指出，根據今年新北市「長者健康檢查服務」發現，65歲以上市民牙周不健康者有59.9%，遠低於衛福部全國調查的86.4%，平均自然牙顆數新北市為21.14顆，優於全國的18.61顆，顯示政策有一定效果。

新北市牙醫師公會執行長黃純偉表示，長者因為害羞、行動不便等因素，難以養成定期檢查的習慣，透過此政策，鼓勵長輩走出家門到牙醫診所檢查，醫師也會提供正確的刷牙或保健資訊；此外，為長者裝設假牙是最後的選項，因為製作活動假牙是勾在真牙上，如果真牙狀況不佳，可能會讓原本好的牙齒掉更快，如果非必要，仍以鞏固真齒健康為優先。