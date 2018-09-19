「南瀛國際民俗藝術節」94好看 cosplay動漫打頭陣

2018-09-19 12:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2018南瀛國際民俗藝術節，將於10月6日登場，今年有16國21個團體來台展演，展現不同文化精髓，其中包括到越南必看的水上木偶戲，這次也將原汁原味移師台南演出。

文化局長葉澤山今（19）日在市政會議報告內容，邀請來自四大洲16國共21個國際團體來台演出，將於10月6日至10月14日在主場地南瀛綠都心演出9場，10月7日至10月13日則在21區巡迴演出，讓民眾大飽眼福。

葉澤山表示，今年一大特色，結合台南藝陣文化，以「出陣•交陪•排陣勢」為主題，設計「當代蜈蚣陣」領頭，並串連年輕世代cosplay動漫文化；另外，規劃兩條踩街路線，分別是10月6日下午由新營區公所出發，以及10月7日下午在中西區海安路，邀民眾看國際團體表演，體驗歡樂的活動氣氛。

另外也首度邀請日本及越南的無形文化財團隊演出，包括越南的水上木偶戲移師台南演出，日本藝陣團隊還將到各地宮廟、社區及學校舉行「交陪工作坊」，進行文化交流。

由於活動期間適逢雙十節，市府也邀請各國團隊一起參加國慶升旗典禮，其中馬紹爾群島與海地不但是我邦交國，今年也是首度參與民俗藝術節，同時也會在國慶升旗典禮前開場演出，別具意義。

台南市年度文化盛事「南瀛國際民俗藝術節」，可說是全國歷史最悠久的國際藝術節，從1996年開始舉辦，兩年1屆，今年已經是第11屆，舉辦22年來，共有46個國家、144支隊伍參與。