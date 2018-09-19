彰化和美市區「髒髒屋」清了！爬出滿地蟑螂

2018-09-19 12:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕登革熱疫情延燒，彰化員林日前傳出登革熱確診病例，讓民眾對於堆滿資源回收物的「髒髒屋」更加緊張，彰化和美鎮長阮厚爵今天祭出鐵腕，清除市區一棟透天厝騎樓的回收物約三、四噸，爬出數百隻蟑螂，隨即展開消毒，做好登革熱防治工作。

縣議員賴清美表示，這處市區民宅堆滿資源回收物，民眾多次陳情，因為該處民宅是連棟透天厝，加上原本回收物都是堆在自家，民眾雖有意見，卻也莫可奈何，但半年多來，所堆的物品已經從屋內堆到騎樓，整個騎樓滿滿都是回收物，為了環境衛生起見，才向民代陳情。

阮厚爵表示，居民陳情後，公部門多次前往勸導，但是該住戶都沒有改善，他也曾親自到宅苦勸，仍未見其效，眼見彰化縣傳出本土登革熱病例，不清除髒亂源，就算進行消毒也沒有效果，由於該透天厝目前由屋主女兒居住，在取得該屋主同意下，今天進行騎樓回收物的清除，屋主女兒在旁並未多說話。

今天清理作業，清潔隊到場搬運回收物，地板立即出現數百隻大大小小的蟑螂，讓隊員連拿掃把打都來不及，清傑隊強調，清除完騎樓堆放物之後，將會進行消毒。

「真是太好了！」有民眾表示，屋主女兒把透天住家堆滿物品，連進屋都很不方便，後來連騎樓也堆滿了回收物，人人都害怕會孳生病媒蚊，如今清空騎樓，終於可以安心過中秋節了。