年改影響考高普考意願？李逸洋：主要少子化影響

2018-09-19 12:17

〔記者劉力仁／台北報導〕去年高普考報考人數92385人，今年實施年改，高普考報考人數84684人，和去年相較減少近8千人報考，是否年改後，年輕人想當公務員的意願降低？考試院副院長李逸洋分析，主要原因為少子化，年改對報考人數的影響雖有，但應該不大。

今年高普考報考人數共84684人，到考人數59358人，到考率70.09%，共5409人錄取，錄取率9.11%；去年報考人數92385人，到考人數67086人，到考率72.62%，錄取人數5917人，錄取率8.82%。

李逸洋表示，從民國72年至106年，這35年之間，每年報考高普考的平均人數為100647人，今年報名人數84684人，約為歷年平均報考人數的84％。

李逸洋表示，查閱內政部資料，民國40年至76年，平均每年新生兒為39萬2430人。今年報考高普考平均年紀28歲，以民國79年出生居多，因此考試院以民國79年為基準，追查前後5年間（77年到81年）平均新生兒人數，得知那5年平均新生兒出生的人數為32萬7302人，約為72年至106年平均新生兒人數的為83%，可以看出少子化現象已經相當明顯，推估今年報考人數減少，年改雖有影響，但主要原因還是少子化現象。