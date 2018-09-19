北部藝術家落腳高雄奮鬥 漾藝博4年全勤

賴岳宏去年在漾藝博有高達11件作品的銷售紀錄，成為當屆的紅點王。（記者黃佳琳攝）

2018-09-19 12:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕以無畫廊經紀約、40歲以下獨立個體藝術家為主要參展對象的「2018高雄漾藝術博覽會」，將於28日至30日在駁二登場。高市文化局指出，今年參展的45位新銳藝術家中，有2位熟面孔藝術家賴岳宏與詹邠令人印象深刻，他們的共同點，除了4年全勤之外，也都是出生北部選擇落腳高雄的藝術家。

1990年出生桃園，高師大美術研究所畢業的賴岳宏，第一屆參展時他的作品雖然沒有成功賣出，卻讓他意外受到台北畫廊的賞識，順利促成展覽合作機會；第二屆開始，作品陸續在漾藝博這個平台售出，第三屆更有高達11件作品的銷售紀錄，成為當屆的紅點王，也讓更多藝廊看見這位新銳藝術家，今年除了在朝代畫廊辦個展，年底也將前進澳門酒店藝術博覽會。

1986年出生台北，華梵大學美術與文創研究所畢業的詹邠，從研究所畢業後到高雄長期駐村創作，去年向高雄市政府文化局申請「以住代護」計畫，在鳳山黃埔新村的巷弄裡規劃一間個人工作室。

詹的工作室裡擺了許多鋼彈、公仔，詹邠表示，他國小時曾受過欺負，因此更崇拜英雄人物，而他也把這份對動漫的喜愛融入水墨創作，將神話故事的人物結合現實生活中的動漫角色，打造出人人心中的英雄。

文化局長尹立表示，高雄為了扶植年輕藝術家，辦理高雄漾藝術博覽會作為以個體展出的銷售平台，4年來總共超過200位的年輕藝術家在此展出，讓青年政策可以真正落實，扶植培育優秀的新銳藝術家。