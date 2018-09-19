台灣天才駭客破解蘋果？自曝1元刷502台iPhone！

張啟元過去曾因刪除臉書創辦人貼文、協助解開已故藝人楊又穎手機密碼等聲名大噪。（圖翻攝自張啟元臉書）

2018-09-19 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕台灣天才駭客張啟元過去曾因刪除臉書創辦人貼文、協助解開已故藝人楊又穎手機密碼等聲名大噪。張啟元昨天在臉書透露，自己只用1塊錢在Apple pay就刷了502台iPhone，底下網友見狀直呼超猛！

「我只是隨便亂弄測試Apple pay」，張啟元在文中表示他去Apple商店買手機，並貼出訂單截圖，可見他買了500台256G、金色的iPhone 8plus，以及2台512GB、金色iPhone XSMax，共計1565萬5800元，但張啟元宣稱試著只用「1元」去刷，沒想到「居然過了」，不過他也說，「再試一次正常金額的，就沒成功了」。

張啟元好奇，不曉得「會不會像上次的SE一樣，真的把手機給寄過來了？」同時忍不住驚呼「這樣會有502台欸」。不少網友聞訊也前往張啟元的臉書朝聖「卡個後續」，就有鄉民直言「太厲害了」、「真的寄過來就尷尬了」、「坐等大神介紹手機」。

還有人詢問「你有回報嗎」，張啟元回應「其實2016年8月30日就回報過類似的問題了，有修復，可是沒下文，這次應該也一樣」，並指「取消訂單還要等，沒辦法取消」；另有人建議「要給你獎金才對」。

臉書粉專「蘋果仁」後來也分享張啟元的經驗，並標註「不曉得蘋果會不會真的出貨」，有網友認為「他只是第一次在Apple Store買東西收到認證而已，就誤以為自己成功了」、「我也有這1元啊，很稀奇嗎？隔兩天apple就跟我收全額啦」、「如果真的有電腦駭客行為，會上門的是警察，而不是快遞」。

該番酸言也釣出張啟元本尊注意，留言「2016年8月30日那次的SE也是類似問題，但他真的出貨了」，同時附上上次「您的商品正在運送中」、交易與卡號資料，以及「SE出貨圖」擷取畫面，並指當時只打開防撞箱，「主包裝沒拆開，最後也都退回去了」。

張啟元提到，「2016年8月回報漏洞的編號和信件截圖，那時的問題已修正，這次是另一個相似的問題」，還承諾「放心好了，這次訂單我不會讓他們出貨，已經取消了」。