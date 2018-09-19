解決化療掉髮新曙光 台大團隊找到解藥

2018-09-19 18:11

〔中央社〕台大團隊研究發現，利用蛋白活化毛囊球基底幹細胞可解決癌症病人化療、電療掉髮情形，甚至可應用在治療禿頭上，目前已在動物實驗證明有效，最快10年有望商用化。

掉髮是癌症患者在接受化療與放射治療後常見的副作用，目前還沒有非常有效的治療方法，不少人擔心掉髮會造成外觀改變，進而影響癌症患者接受化療與放射治療的意願，台灣大學工學院暨醫學院醫學工程研究所教授林頌然團隊，執行科技部跨領域研究計畫，透過基因螢光標定方法進行幹細胞的研究，經刺激幹細胞而促進組織再生。

這項研究發現活化毛囊非典型幹細胞的新方向，在動物實驗證明可防止化療與放射治療所造成的掉髮，研究內容已經在Cancer Research的線上版刊登，並受到New Scientist, BioWorld及Science Trends等國際媒體的重視與報導。

林頌然表示，利用基因螢光標定方法在活體中追蹤毛囊細胞的動態，發現毛囊受低劑量放射線傷害後，並未活化傳統的凸部幹細胞來修補傷害，而是啟動了位於毛囊球基底部位的非典型幹細胞，來修補受化療及放射治療所造成的傷害，這些幹細胞在12小時到36小時內就分化成7層不同的細胞，再生受損的毛囊球。研究團隊也發現局部注射Wnt蛋白，可以加速活化這群幹細胞，防止了因高劑量放射治療及化療所造成的掉髮。

林頌然指出，這塊領域商機無窮，研究成果可解決化療、電療後70%到80%的掉髮效果，已經在動物實驗證實有效果，目前正跟國外廠商洽談合作，未來將進一步執行人體實驗，最快10年可望商用化。

團隊成員之一的台灣大學工學院暨醫學院醫學工程研究所博士黃文彥指出，就他了解，國際上有類似防止化療掉髮的方法，但效果不佳，而且還有頭痛等副作用，而他們的研究從動物實驗成果來看，注射Wnt蛋白後，約5天時間開始有明顯效果，而且還未出現副作用情形，希望未來可應用在人體上，幫助化療掉髮患者。