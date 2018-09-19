「居禮夫人」惹議 國教院：教科書以原名標準發音為準

「居禮夫人」惹議， 國教院今天表示，教科書以原名標準發音為準。（記者林曉雲攝）

2018-09-19 12:02

〔記者林曉雲／台北報導〕明年上路12國教新課綱，針對外國女性科學家姓名的翻譯問題，國家教育研究院今天表示，有關外國學者姓名翻譯的問題，將由譯名審議會審議，未來審議時，會符合「姓名發音以原名標準發音」為準，譯名避免使用負面、不雅、拗口或歧視之字眼的原則，從各語種、各領域進行全面檢視、討論目前已公告之外國學者姓名翻譯，並儘速對外界公布，以利後續新課綱教科書審議時有所依據。

國教院自民國100年3月25日成立「外國學者人名譯名審譯會」。此屆審譯會由清華大學語言學研究所曹逢甫教授擔任召集人，下設英語、斯拉夫語、法語、日韓語、阿拉伯語、德語、義大利語、西班牙語等分組。目前為第四屆，大會委員有15位，委員總數有38位，皆為各大學的教授。

國教院表示，依據「高級中等學校教科用書審定辦法」及「國民小學及國民中學教科圖書審定辦法」之規定，教科書中使用之翻譯名詞，如經國家教育研究院公告者，以公告內容為準。

教育部課審會審議大會於9月16日自然科學領域領綱決議，在學習內容中新增「科學史上重要發現的過程，以及不同性別、背景、族群者於其中的貢獻」，近日來，各界對於國際上之科學家、政治家及其它領域之女性卓越貢獻者之譯名，有諸多討論及建議。

教育部長葉俊榮表示，感謝各界所提供相關具體且具建設性之建議，並已請國教院在符應新課綱落實性平教育，破除性別刻板印象之精神，參考國際慣用以利國際接軌及各界提供之意見，請「外國學者人名譯名審譯會」召開會議討論。