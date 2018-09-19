北市3處市圖分館 二氧化碳濃度超標

環保局表示，李科永紀念圖書館二氧化碳濃度超標，測得1088 ppm，標準值為1000ppm。（環保局提供）

2018-09-19 11:54

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市環境保護局今天指出，北市府轄管的3處市圖分館，包括王貫英紀念圖書館、建成分館及李科永紀念圖書館，二氧化碳濃度各自超標1至近2倍，已依法要求限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示，若10月16日後仍逾期未改將處5萬元至25萬元罰鍰。

環保局指出，行政院環境保護署於2014年1月23日及2017年1月11日分別公告第一批及第二批應符合室內空氣品質管理法的列管場所，包含醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等，北市共列管325處場所。

環保局表示，今年6至8月針對北市室內空品列管的325處公共場所全面稽查，發現3處市圖分館室內二氧化碳濃度超過管制標準1000 ppm，分別是為王貫英紀念圖書館（1499 ppm）、建成分館（1909 ppm）及李科永紀念圖書館（1088 ppm）。

環保局表示，已依法要求違規單位限期改善，改善期限至10月15日，並張貼室內空氣品質不合格標示，亦提供專家學者現場輔導，逾期未改將處5萬元至25萬元罰鍰。

環保局說，圖書館是民眾進出量較大、停留時間較長的場所，若室內人數密度過高或通風換氣效率不佳，就容易造成二氧化碳濃度累積；據環保署整理學者專家研究顯示，當二氧化碳濃度過高，除了刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難，亦會頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠，且易感疲勞而影響生活；若要改善二氧化碳濃度過高，解決方法就是場所應增加空調設備的外氣引入量，以及加強通風換氣效率，並適度執行進場人數控管。

環保局呼籲，公告場所應做好室內空氣品質管理工作，以避免違反相關規定遭受處罰。也建議公共場所設置室內空氣品質連續監測設備，專責人員應隨時監控並維持良好室內空氣品質，同時主動對民眾揭露場所室內空氣品質資訊。

環保局說，目前北市已有48處場所設置，其中28處有設置顯示看板對外公布數據，20處的監測數據僅供內部作為室內空品維護參考；至於尚未被公告列管的場所，亦可參與「公共場所室內空氣品質自主管理認證制度」，主動做好各項室內空氣品質管理措施，提前因應未來被公告列管的法定義務。

環保局表示，建成分館二氧化碳濃度超標，測得1900 ppm，標準值為1000ppm。（環保局提供）