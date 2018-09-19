北農下午董事會 林聰賢：董事長人選 已與柯P達成共識

農委會主委林聰賢今出席太平山蹦蹦車復駛儀式。（記者張議晨攝）

2018-09-19 11:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台北農產公司今下午舉行董事會，兼任董事長的台北市副市長陳景峻，日前宣布辭去北農董事長，董事會是否討論人事議題引發關注。

農委會主委林聰賢今受訪時表示，人事議題並未排入今天議程，但陳董事長已於日前辭職，若陳在今日董事會臨時動議時請辭，應能開始討論推派代行董事長人選。

至於董事長人選，林聰賢指出，農委會已跟柯文哲市長達成共識，將以專業事務官體系人選為主。