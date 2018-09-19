宜市斥資1766萬 點亮河濱公園

宜蘭市公所向體育署爭取經費，斥資1766萬元，翻修宜蘭河濱公園籃球場及足球場。（記者林敬倫攝）

2018-09-19 11:30

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所向體育署爭取經費，斥資1766萬元，翻修宜蘭河濱公園籃球場及足球場，並增設草地、照明設備、槌球場、極限運動設施等，8日正式動工，預計明年1月完工；宜蘭市長江聰淵指出，希望藉此點亮河濱公園，讓市民擁有夜間運動據點，帶動體育風氣發展，

宜蘭河濱公園於1997年由宜蘭縣政府完成整體規劃，陸續在宜蘭河堤外，闢建運動場及自行車道，2016年移交由宜蘭市公所維管；由於河濱公園設施使用已逾20年，運動場地舖面損壞，籃球架也腐蝕生鏽，有安全疑慮，到了夜間更因照明設備不足，運動環境昏暗，導致公園鮮有人煙。

宜蘭市公所遂向體育署爭取經費，加上公所自籌款，共斥資1766萬元，除將移設公園籃球場，更新舖面及籃球架外，足球場草皮也將整頓，改善善排水問題，減少蚊蟲孳生，公所還打算在公園內，增設3座燈柱，加強園區照明，提升園區設施的安全性及使用率。

另外，公園內也會增設槌球場及極限運動場，造福長輩與青年朋友；江聰淵今到河濱公園會勘，檢視工程進度，他指出，法國文豪伏爾泰曾說過，「生命在於運動」，本次工程期待可以讓河濱公園，向宜蘭運動公園看齊，成為市區另一處夜間運動據點，讓市民不論老、少，均能享受運動的樂趣，健全身心發展。