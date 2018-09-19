庇護工場學員賣力做月餅 自製綠豆凸想讓吳寶春品嘗

2018-09-19 11:27

［記者王秀亭／台東報導］牧心烘焙庇護工場今年成立10周年，最資深的3名學員之一小孝不僅習得一技之長，也靠著有限薪水，買電動車、手機還到外縣市旅行，他說，遇到中秋節最快樂，雖忙卻能製作做擅長的綠豆凸，更盼有機會送給世界麵包冠軍師傅吳寶春品嘗。

隨著中秋節將至，牧心烘焙庇護工場師傅帶著學員從早忙到晚，今年一改往年多樣化，將月餅樣式回歸最傳統的綠豆凸、蛋黃酥及鳳梨酥，從庇護工場成立迄今，一路堅守崗位10年的學員小孝，發揮學得的技藝，認真製作綠豆凸，壓皮、包餡都不假他人之手。

牧心智能發展中心主任許秋霞表示，小孝個性憨直，樂在工作，每天都自己騎著自行車往返工廠，比其他學員早到，看著大家下班才會離開，十年如一日，並擅用薪資獨立生活，身上穿的衣服、娛樂用的手機、電動車都自己支付，甚至還會存錢到外縣市旅遊。

小孝拿著牧心月餅禮盒，驕傲地說，這是他用心製作的，其中綠豆凸外皮酥、內餡Q最好吃，配茶剛剛好，每年中秋節前都有來自全國各地的訂單，讓烘焙庇護工場好忙碌，但喜歡這種忙碌，整個牧心從主任到其他單位的學員都一起來幫忙。

在庇護工場習得一技之長的小孝，日前與其他學員一起欣賞改編台灣麵包師傅吳寶春故事的電影「世界第一（麥方）」後，做起月餅更認真，希望有機會可以送吳寶春一份自製的綠豆凸。