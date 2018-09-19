蘭苗搭船也暈船？260溫室可模擬海上運輸

「臺灣蘭花品種商業服務中心」260溫室今啟動，可模擬出口蘭苗在海上貨櫃等運輸過程的狀況，協助台灣站穩全球蘭花品種研發與種苗供應中心。（記者王涵平攝）

2018-09-19 11:21

〔記者王涵平／台南報導〕「臺灣蘭花品種商業服務中心」260溫室今啟動，可模擬出口蘭苗在海上貨櫃等運輸過程的狀況，協助台灣站穩全球蘭花品種研發與種苗供應中心。

「臺灣蘭花品種商業服務中心」TOVCC獲農糧署4800萬元補助，3年總經費5518萬元，今年在臺灣蘭花生技園區揭牌，260溫室為TOVCC營運中心規劃的子計畫。

農委會副主委李退之表示，為實際模擬業者運送苗株與催花表現狀況，利用園區既有溫室進行內部的修建，建置「模擬儲運貨櫃」以模擬實際業者出貨後，苗體裝櫃於海上運輸的情形。

設置「催花溫室」，因國外大多為末端消費市場，海運到貨後業者會進行開箱作業並將苗株放置於可調控溫度的冷暖氣房進行催花管理；「生理檢測室」則為模擬苗株於各不同階段上，所產生的不同生理現象而做一系列的化學分析與物理性質調查，並利用生長箱的控制因子，來調節並找尋最適合苗體生長的環境，並提供給業者相關資訊以供參考。「一般溫室」為苗株不進行催花時，所進行栽培養育的場域，或為苗株送到國外拆箱後苗株恢復使用。

他說，台灣會以市場需求為導向，生產有需求之蘭花品種及協助蘭花業者處理各項蘭花品種問題，讓我國蘭花產業擺脫低價紅海競爭，形塑台灣蘭花的國家品牌，使台灣蘭花躍上國際。

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