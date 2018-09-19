清大首辦實驗教育 單點課程任學生選修

清大首辦實驗教育方案，「單點課程」任學生挑選，以魔術方塊經特殊才能進入清華就讀的學生李孟一（左），和曾拿過4個機器人世界盃足球賽個人冠軍的蘇寄偉（右）都申請加入實驗教育方案。（清華大學提供）

2018-09-19 11:03

〔記者林曉雲／台北報導〕實驗教育由中小學延伸到大學，國立清華大學提出實驗教育方案獲教育部核定，從剛開學的107學年起開辦，7位大一升大二的學生將成為清大首批參與實驗教育的學生，不管是以機器人或魔術方塊見長，都可依各自提出未來3年的課程規畫，選擇教授和業師組成個人專屬的學習輔導小組，大學教育除了現有的「桌菜」、「套餐」，也提供跨領域和跨地域的「自由單點」，滿足不同學生的需求。

清大自104學年開辦特殊選才「拾穗計畫」，具特殊專長的高中生或自學生不必考學測、通過面試即可入學。教務長戴念華表示，為符合這批「偏才」學生的需求，清華去年開辦「客製化學程」，提供更多元、彈性的課程組合，但仍有部分學生覺得不足，這學年新開辦的實驗教育方案，打破所有的學習框架，除校訂28個必修學分之外，幾乎沒有其他限制，學生可主修「華德福教育」、「跨科學創藝STEAM教育」、「創新教育」或「電子商務」，並組合各種清華已有或沒有的課程，學生可以自由申請任何可能學習方案，由校內學習審議小組審核。

戴念華舉例，其他大學為特殊選才學生設計的課程，多半仍要學生從現有的套餐組合中選擇，「如主菜可以七選一，甜點與飲料可三選一。」但清華實驗教育方案完全開放學生單點，甚至可選菜單中沒有的菜，不過為免學生只選5道湯，沒有主菜，仍需審議小組的審核修改，以達到營養均衡。

清大實驗方案學生的修業內容可包括一般課堂學習、非典型課堂課程（自主專題實作等）、校外實習與國際學習三大塊，有些學習計畫包括到國外大學交換，同時觀察當地市場脈動，作為未來創業參考；也有學生具公民記者身分，想撰寫具深度的實驗教育專案研究報告，學校也設學習輔導小組。

除每屆20餘位以特殊選才管道入學的學生可申請，清華也開放1％大學部各學院學生申請實驗教育方案，畢業前必須完成一個專題並公開發表，文憑依所修學分以理工生醫偏多、或以人社法商教育藝術偏多，分別授予「清華學院理學士」或「清華學院文學士」，畢業證書可加註主修專長。若學生不適應，也有退場機制，可回到原來考上的系所，或大二分流的系所。

清大首批7位實驗教育學生包括曾拿過4個機器人世界盃足球賽個人冠軍的蘇寄偉，他想主修「跨科學創藝STEAM教育」，融合科學、科技、工程、藝術及數學領域，參與實驗教育方案可更自由地規畫腦科學等各種他想學習的課程。而以魔術方塊特殊專長入學的李孟一表示，能進入清華真的很棒，因為不管是繁星計畫、特殊選才等，清華都各大學中最早試行、挑戰並改善教育環境的先行者。他目前已在外商公司實習、並在外開設魔術方塊常態課程，實驗方案容許他把更多學習的份量放在實習及實踐、而非坐在教室聽講的理論課程，是更適合他的學習方式。