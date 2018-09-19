免驚！ 21日有國家防災日海嘯警報試放

南市將於21日進行107年國家防災日海嘯警報試放， 範圍包括學甲等沿海地區，今年印製多種語言宣導單。（記者王涵平翻攝）

2018-09-19 10:15

〔記者王涵平／台南報導〕南市將於21日進行107年國家防災日海嘯警報試放， 範圍包括學甲等沿海地區，南市警局表示，所有民眾正常作息，不實施人車管制及疏散避難，民眾不必驚慌。

南市警局表示，警報試放區域包括學甲（將軍、將富、苓和、北門及蚵寮）、佳里（後港、七股、三股、竹橋及中鹽）、第三（安南、南佃、安中、長安、安順、和順、海南、土城及顯宮）、第四（育平、華平及安平）及第六分局轄區（鹽埕、鯤鯓、喜樹、灣裡、金華、新興及大林等沿海警戒區之警報臺與警察局新營臺計30臺，以手動操作海嘯警報試放。

21日9時、9時30分及9時50分各廣播1次，透過電子式警報器語音廣播系統（或協請運用里鄰廣播系統，尤其警報音符含蓋率以外之地區） 通知民眾，廣播詞「我們將於10時至10時10分執行海嘯警報試放，不實施人車管制及疏散撤離，請民眾不必驚慌（重複二次）」。9時50分海嘯情報。10時海嘯緊急警報試放，試放之警報臺以手動準時啟動海嘯警報並廣播語音內容，即鳴5秒、停5秒、再鳴5秒共15秒後。

10時10分海嘯解除警報試放，試放之警報臺以手動準時啟動解除警報音符（1長聲90秒）。

警方表示，今年宣導單計有中文、日文、英文、印尼文及越南文等5種，可至警局網站/民防管制中心項下，自行下載使用宣導。

南市將於21日進行107年國家防災日海嘯警報試放， 範圍包括學甲等沿海地區，今年印製多種語言宣導單。（記者王涵平翻攝）