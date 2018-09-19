龜吼漁夫市集重新整裝 慶開市有好康

新北市萬里龜吼漁夫市集全新面貌，9月21日推出限量萬里蟹福袋、攤商限時優惠一系列活動。（新北市政府提供）

2018-09-19 09:59

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市萬里龜吼漁夫市集歷經2個多月整修工作，迎來全新面貌，9月21日上午9時50分起，推出限量萬里蟹福袋、攤商限時優惠一系列活動，市長朱立倫將現場拍賣10斤萬里蟹作公益，還能在萬里蟹的產地觀賞紀錄片，好吃好買又好玩。

新北市府表示，為歡慶龜吼市集換新裝，推出「萬里蟹福袋」，每份6隻只要200元，限量100份，上午9時50分開始發放號碼牌，12時即可持牌換購。

市集攤商也共襄盛舉於10時35分至10時55分，輪流推出「限時優惠搶好康」活動，3隻萬里蟹只要100元，共250份；乾貨攤則推出半價優惠，共40份；當日在市集用餐，滿千就招待炒青菜一盤。

市長朱立倫也將親自擔任拍賣官，現場10斤萬里蟹0元起標，拍賣金全數捐贈給新北市立仁愛之家，作為銀髮族的公益基金；沒搶到的民眾也不用灰心，11時55分市集營運商將在「新方活海鮮直播粉絲團」臉書繼續拍賣當季海鮮食材，歡迎民眾來搶購為中秋烤肉加菜。

此外，市府為讓更多民眾了解萬里蟹的故事，以當地耆老許八郎一家為中心，拍攝萬里蟹紀錄片，記錄萬里蟹品牌的建立過程，一舉入圍「第一屆環境電影節」，9月21日上午10時55分將在龜吼市集前方停車場的露天電影院，讓民眾在萬里蟹的產地觀賞萬里蟹紀錄片，播映後還有有獎徵答活動，現場答對有關紀錄片的問題，有機會獲得抗菌空氣清淨機、多功能創意料理爐、烘鞋機、藍芽喇叭及空氣循環扇等多種好禮。