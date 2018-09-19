中秋賞月中南部佳 吳德榮：北東部「烏雲掩月」

吳德榮表示，中秋賞月活動以中南部較佳，北部、東部及東南部都有機會受雲層影響。（資料照）

2018-09-19 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕秋老虎持續發威，今天各地白天氣溫相當高，直到週末東北風及鋒面陸續南下，週間炎熱的天氣才會有所轉變。氣象專家吳德榮表示，週末的中秋佳節適逢東北風到來，北部、東北部烏雲蔽月，若欲安排賞月活動，中南部是民眾較佳的選擇。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，昨晨因陸風環流影響，中部局部地區有局部短暫雨，中午前後台北石牌出現37.4度高溫，是全台平地最高溫，午後對流則僅發生在高雄局部地區，影響不大。他說，今晨降雨較昨天少，只在東北部山區有零星飄雨，雨量僅約1毫米左右。

吳德榮進一步表示，今起至週五在太平洋高壓籠罩下，其沉降氣流導致全台晴朗炎熱，中午前後紫外線指數均達過量至危險級，為典型秋老虎的天氣型態。他說，午後山區雖有零星降雨機率，但影響很小，白天高溫約在34至36度，大台北都會區仍有37度以上高溫發生的機率。

至於民眾關心的中秋連假賞月去處，吳德榮表示，週六（22日）起微弱東北風南下，大氣不穩，午後對流發生機率提高；週日（23日）起鋒面抵達，北台灣轉有雨，氣溫漸降稍轉涼。他說，針對週日晚間至中秋節當日的賞月活動，北部、東北部將出現烏雲掩月的情況，東部及東南部也會受雲層影響，整體來說，中南部地區最適合賞月，但偶爾也會被雲層遮蔽。