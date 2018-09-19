爆紅陸蟹一生辛苦遷徙 墾丁保育員盼朝聖者減少干擾

不少生態及攝影愛好者爭睹陸蟹寶寶爬行。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-19 08:11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島「字紋弓蟹」幼體（大眼幼蟲）從海口回溯陸地，爆發超過10萬大量，這幾天就湧入不少生態及攝影愛好者爭睹，墾管處保育課人員到場記錄，也期盼驚嘆畫面之餘，體恤陸蟹一生在海邊陸地間遷徙的辛苦，避免太近干擾，共同維護陸河海的生態環境。

「字紋弓蟹」幼體大爆發消息，經過生態解說界瘋傳，這幾天清晨都湧入不少生態及攝影愛好者爭睹，數量雖然不如17日壯觀，但密密麻麻的陸蟹寶寶畫面，仍讓早起的民眾大呼值得，到場記錄的墾管處保育人員，則呼籲民眾可透過影片欣賞，沒有社區解說員帶領，盡量避免到現場看熱鬧。

「陸蟹的一生很累！」墾管處保育人員說，陸蟹交配生小孩要遷移到海岸，回來上岸落腳也要千里迢迢，而且中途人造設施阻礙重重，寶寶從浮游生物成長到大眼幼蟲階段，同樣從海邊往河道內陸回溯，以爆紅的「字紋弓蟹」寶寶來說，牠們往上沿途有適合的就會留下，有些會先躲在石塊下成長到脫殼，變為稚蟹繼續爬向棲地生活，一生都在顛沛流離。

墾管處提醒，「字紋弓蟹」幼體（大眼幼蟲）回溯，是每年都會發生的自然現象，今年因為豪雨帶來大水促成大爆發，對於脆弱的陸蟹來說，夏季滿月要進產房的母蟹，或是回溯時微小的幼體，都不適合過多人類干擾，如有專業社區解說員帶領，也避免到踏入水中或開閃光燈干擾，遵守生態觀察的紀律。