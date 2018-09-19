還是熱！北部高溫破36度 外出慎防「過量級」紫外線

今日溫度方面，花東地區約31、32度，其它各地高溫普遍在33度以上，其中北部地區高溫可以來到35、36度以上。（資料照）

2018-09-19 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地受到太平洋高壓影響，白天多雲到晴，僅花東地區局部零星降雨，午後在中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，花東地區約31、32度，其它各地高溫普遍在33度以上，其中北部地區高溫可以來到35、36度以上。

由於近日陽光露臉，北部高溫可達到36度以上，紫外線預報部份，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣、澎湖縣曝曬等級為過量級，紫外線指數在8至10之間，其他縣市則為高量級，民眾在戶外活動時需補充水分，以避免中暑，

今日空氣品質部分，環境風場為偏東風，西半部地區位於背風面，擴散條件稍差，須留意臭氧等污染物累積，竹苗至中部局部地區傍晚可能達橘色等級。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、金門及澎湖為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級。

週四、週五（20日、21日）受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，白天氣溫高，除了花東地區有局部短暫陣雨外，午後其他地區也有局部短暫雷陣雨。週六（22日）鋒面位於北部海面，東北部地區有局部短暫雨的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，白天北部高溫略降。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 36 26 ~ 33 27 ~ 32 25 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）