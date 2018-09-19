09/19 各報重點新聞一覽

2018-09-19 06:10

自由時報

看中台灣人才及供應鏈完備 臉書將與我推合作案

臉書日前決定將在新加坡設立亞洲首座數據中心，外界憂心台灣落空，但經濟部透露臉書高層將來台宣布最新合作案。據了解，臉書亞太區副總裁唐立洋（Dan Neary）將在二十六日來台，最新合作案將以臉書為平台，幫助台灣品牌推向國際、並協助台灣與矽谷連結；唐立洋同時將率團與總統蔡英文、經濟部長沈榮津會面，這是臉書高層首度與蔡政府會面，也是臉書宣布重返中國後，首度與台灣進行指標性的高層互動。

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韓國瑜民調贏1％是假的 成大：沒做高市長民調

國民黨籍高雄市議員許崑源十六日聲稱，「成功大學民調」顯示國民黨高雄市長參選人韓國瑜民調領先民進黨參選人陳其邁一％。成功大學昨天發表書面聲明，主任秘書李俊璋說明時強調，成大並未接受委託進行相關民調，也未曾發布此一民調統計結果。

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海巡擺烏龍 證物被變賣 走私中國水產無罪

高雄籍漁船「明昇鴻號」載運中國櫻桃寶石簾蛤及菲律賓簾蛤等水產返港，案情顯示其中部分是違法跟中方人士交易來的中國水產品，檢察官將黃姓船長與葉姓輪機長起訴；高雄地院審理發現，海巡署查扣八千多公斤不同水產，竟全部混在一起秤重，無從得知中國水產品有無超過一千公斤管制量，更令人傻眼的是，扣案水產責付被告保管，竟然全被賣掉了，由於關鍵證物消失，法官只好將黃、葉二人判決無罪。

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蘋果日報

互加徵關稅 美6.2兆vs.中1.8兆 史上最大貿易戰 拖累台灣

史上最大規模的貿易戰火已經點燃！美國總統川普前天晚上（台灣時間昨上午）宣布，下周一起將再針對從中國進口的2000億美元（約6.2兆元台幣）貨品課徵懲罰性關稅。中國當局昨晚宣布反制措施，將對600億美元（約1.86兆元台幣）的美國商品加徵關稅。我經濟部國貿局副局長劉威廉表示，美國接下來的報復若進一步涵蓋所有中國產品，對中國台商影響的層面就會擴大。也有學者認為，台灣恐成災區之一。

扯 落跑山友把直升機當小黃 飛5趟燒百萬 警消轟：我們命不是命

台電員工葉生錦獨攀中央山脈南三段，上周三傳訊給妻子求救，經葉妻報警被尋獲後竟拔營不告而別，造成搜救隊員因颱風受困。葉男前晚又透過妻子求救，昨搭直升機下山送醫，人無明顯傷勢，搜救人員氣問「我們的命不是命？」南投縣消防局依違反《南投縣登山活動管理自治條例》，開出首張舉發單罰13萬元，還將求償百萬元救援費。

聯合報

通保法擬修正 通信紀錄調閱權、監聽規定放寬

「防堵假新聞」儼然成為近日政府重點業務。針對通信監察問題，法務部已會同國安局等單位，研擬「通訊保障監察法」修正草案，其中最大改變，是將調閱通信紀錄的權限，由原先「法官保留」改為檢察官就可發動。另外前檢察總長黃世銘疑違法監聽一案，事後監聽規定被大幅修嚴，如今相關條款又一一放寬。

公投將辦50場發表會 誤投票匭選票、公投票都不算

中選會昨天召開委員會議後決定，將依法為每一個公民投票案，於全國性無線電視台各辦理五場全國性公民投票意見發表會或辯論會，若目前送戶政機關查對中的十個公民投票案連署人名冊結果皆符合規定，經公告成立，則預估於十月下旬至十一月廿三日（投票日前一天）之間將籌辦五十場次。

中國時報

川普9月24動手 陸同步反制

美國總統川普下令，對價值2000億美元的大陸產品加徵關稅，初始稅率為10％，從9月24日也就是中秋節那天起正式實施。川普同時發出警告，如遭陸方反制，立即再增課2670億美元產品。大陸商務部18日則回應說，陸方將不得不同步進行反制，並稱美方此舉已給雙方貿易磋商帶來不確定性。

中秋怕塞車 11條替代道路有解

周末即將進入中秋節3天連續假期，國道不免再湧現大量返鄉車潮，交通部高公局建議，南下返鄉若乘載人數達3人以上，可利用9月22日上午7點到12點高乘載管制時段，北返則可利用9月24日上午離峰時段。無法避開易壅塞時段，則建議使用短、長程替代道路，高公局已預先規畫好11條路線讓民眾參考。