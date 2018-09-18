高雄14區明起停水32小時 17處臨時供水站看這裡！

水公司南區工程處辦理坪頂淨水場改善工程，高市左營等14區明起將停水，總計影響59萬用戶。（資料照）

2018-09-18 23:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕自來水公司南區工程處辦理坪頂淨水場改善工程，高市左營等14區將於明（19日）0時至後天上午8時停水，總計停水32小時，影響59萬用戶，水公司因應大規模停水，規劃17處臨時供水站，方便民眾就近取水，民眾若有疑義，可撥打免付費客服1910。

水公司臨時供水站設置地點：

1.鼓山區龍井里

地址：鼓山區龍井里鼓山三路51巷59號（龍泉禪寺）

2.鼓山區內惟里

地址：鼓山區內惟里日昌路165號

3.左營區合群里

地址：左營區合群里緯六路268號

4.左營區崇實里

地址：左營區崇實里先鋒路293號（活動中心）

5.鳥松區鳥松里

地址：鳥松區學堂路2號（鳥松國小前）

6.鳥松區夢裡里

地址：鳥松區夢裡里夢裡路29-1號（琅環宮）

7.鳥松區大華里

地址：鳥松區大華里大昌路400號附近（活動中心）

8.橋頭區橋頭里

地址：橋頭區隆豐路1號（橋頭區公所）

9.彌陀區彌仁里

地址：彌陀區彌仁里中華路4號（彌陀區公所）

10.梓官區梓和里

地址：梓官區梓官路258號（梓官區公所）

11.大社區保安里

地址：大社區保安里大社路401巷口

12.大社區大社里

地址：大社區自強街5號（楠梓服務所）

13.仁武區考潭里

地址：仁武區成功路40-1號前（成功路媽姐廟）

14.仁武區考潭里

地址：仁武區博愛巷一弄口

15.阿蓮區阿蓮里

地址：阿蓮區阿蓮里成功街與民族路口（柏園公園）

16.阿蓮區阿蓮里

地址：阿蓮區阿蓮里民生路94號（阿蓮區公所）

17.阿蓮區清蓮里

地址：阿蓮區清蓮里中山路168號（阿蓮農會前）