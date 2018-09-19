高雄變身智慧民政城市 蔡總統肯定是領頭羊

高市全國首創「區政e指通」，民眾到區公所立即取件。（記者陳文嬋攝）

2018-09-19 00:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市民政局全國首創里政、戶政e指通APP，18日再推出區政e指通APP，完成民政業務智慧化最後一塊拼圖，也宣告高市躍升全國首座智慧民政城市，連總統蔡英文也肯定高雄民政是全國領頭羊，指示中央單位南下取經，持續推動未來擴及全國。

民政局全國首創高市里政、戶政e指通APP獲好評，其中戶政e指通APP今年榮獲智慧城市創新應用獎，現又推出高市區政e指通APP，提供19個線上申辦服務、95個線上預約項目，連最難辦理、民眾等候最久的淹水、農業災害損失也能處理。

值得一提的是，局長張乃千之前北上頒獎，總統蔡英文主動詢問戶政e指通APP如何達到便民服務，他向總統報告智慧民政是翻轉公部門效能，從申辦案件到取件概念，也節省民眾等待時間，讓蔡總統很滿意，當場指示內政部應重視高雄經驗，戶政司等單位也南下取經，未來將持續推動擴及全國。

民政局長張乃千表示，過去民眾到公家機關申辦業務到取件，每人至少超過20分鐘，現在只要手機線上申辦，將相關文件拍照、上傳，約定時間直接到區公所取件，民眾申辦業務不再等待，變得簡單又輕鬆。

張乃千指出，戶政e指通APP使用破2萬人次、里政e指通APP使用近3萬人次，便民服務讓民眾很有感，區政是最複雜的一塊拼圖，納入農業、兵役、社會、宗教等6大項服務，翻轉申辦轉為取件概念，是政府便利效能最大提升，更翻轉公部門的服務，達到最有效的人力分配。