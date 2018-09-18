桃園市巷弄長照站開設184站 要像柑仔店般提供服務

2018-09-18 22:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市府社會局自今年初配合衛生福利部積極廣佈巷弄長照站，推廣預防延緩失能失智服務，以就近照顧社區中衰弱老人、失能、失智症者，已達成今年184個C級巷弄長照站開站的服務目標，預計明年再擴點30站，希望像柑仔店般讓長輩獲得在地、即時、便利的社區照顧，民眾如有相關需要，可撥打免付費「1966長照專線」。

身兼關懷據點執行長的桃園區龍鳳里里長黃進仕表示，關懷據點與C級巷弄長照站最大的差別是前者照顧健康的老人，後者增加身心稍有狀況的亞健康老人，關懷據點可以由志工執行關懷訪視、電話問安、健康促進及餐飲服務的照顧工作，但是巷弄長照站必須由擁有證照的照服員來執行。

龍岡社區巷弄長照站從今年初開站以來，在理事長吳振芳用心經營下，硬體設備媲美五星級健身中心，長輩在燈光美、氣氛佳的空間內可以非常舒適的躺在按摩椅上休息。各項健康促進課程更受到長輩肯定，尤其八極拳的肌力訓練，才短短幾個月時間，就讓一位坐輪椅的爺爺放棄輪椅自己走來據點活動，真正落實「在地老化、在地安養」的長照目標。

社會局老人福利科長趙樹堂表示，人口老化是現今趨勢，也是當前政府面臨的重大挑戰，政府成立C級巷弄站，目的就是要讓服務範圍擴大，將衰弱老人納入，服務往前端優化初級預防功能，除一般健康促進活動，今年已修正原本失能失智不能混班的限制，與健康促進活動不同的是，預防及延緩失能失智方案是非單次活動，而是以「專業」（講師與方案需經過政府審定）、「一系列」的連續活動（為期3個月活動），讓長照服務能向前延伸為健康、亞健康長者的預防性措施，並讓長輩有一個活動、交友的好去處。