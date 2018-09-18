網友舉報中壢龍興路剛鋪好就被偷挖 中華電信GG了

中壢龍興路凌晨才鋪好下午被偷挖，養工處晚間已開出裁處通知單並限期改善。（圖由王浩宇提供）

2018-09-18 22:03

〔記者李容萍／桃園報導〕真是太扯了！桃園市中壢區龍興路段配合路平專案18日凌晨才鋪好的，未料，下午就被開挖，引發網友議論！中壢選區市議員王浩宇現勘後立即通報市府養工處確認，經查現場根本沒有申請開挖許可，根本是偷挖！

養工處表示，各管線單位於桃園市進行道路挖掘需依桃園市道路挖掘管理自治條例第7條申請挖掘，倘未依規定申請將依自治條例第18條規定處5萬元以上10萬元以下罰鍰，並命期改善。

對此，王浩宇晚間臉書「我是中壢人」怒嗆根本太扯，針對養工處確認現場是中華電信未經申請開挖，他要求開挖的廠商立即恢復原狀，否則將要求市府「連續裁罰10萬至恢復原狀為止。」

桃園市長鄭文燦晚間也在個人臉書PO文表示，這樣的事情必須處分，才能維持路平規則，對於龍興路一天鋪平再開挖，已請養工處調查後開罰。

鄭文燦說，有關市民反映，今天凌晨才鋪好的中壢龍興路，下午就開挖路面。他認為此事非常離譜，此由養工處執行龍興路路平計畫，因中華電信線路淺埋，施工刨壞了該線路，而中華電信發現用戶通報電話不通，未依程序向養工處報備，直接派協力廠商開挖搶修；緊急搶修仍需要報備，若中華電信理由不充分，養工處將依照開罰，也不排除短期停權處分外，養工處已經責成廠商重新刨鋪，盡速恢復道路品質。