「綠地變光禿」 新竹寶山又見山坡地濫墾

新竹縣政府又在寶山鄉雞油凸段八分寮小段，查獲山坡地違規使用，民眾憂心危害水土保持，破壞自然生態。（新竹縣政府提供）

2018-09-18 22:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉又一起濫墾山坡地案！縣府農業處表示，在寶山鄉雞油凸段八分寮小段，查獲何姓地主擅自開挖整地，削闢邊坡，依「水土保持法」開罰後卻仍持續回填，且已竊占國有地，全案已於日前移送新竹地檢署偵辦。

本報在5月間披露，寶山鄉主觀光道路竹43線三峰路沿線，雞油凸段三叉凸小段、雙峰段多筆地號，分別被縣府查獲彭姓、羅姓男子，未經許可擅自開挖、回填及鋪路，除依法裁罰，要求期限恢復植生，也扣押挖土機，移送地檢署追究刑責。但濫墾歪風卻未停止！

農業處山坡地保育科表示，何姓男子今年2月申請農業設施，欲在寶山鄉雞油凸段八分寮小段114等地號4筆土地，施設農業資材室及農路，但縣府在4月查獲申請人未依計畫施作，卻擅自於雞油凸段八分寮小段9-2等地號5筆土地開挖整地，削闢邊坡，違規面積為1266平方公尺。

縣府在6月間依水保法裁處9萬元罰鍰，限期改善，且命其簡易水保申報書失效。沒想到又接獲民眾陳情，在7月間現場稽查發現該案持續回填，且已竊占國有土地，因此8月將全案移送地檢署偵辦。

地方人士憂心，三峰路為興築在稜線上的觀光要道，不肖業者卻常以申請農業設施、開闢觀光農場為由，在沿線濫墾濫挖，原本綠油油的山坡地變成光禿禿一片，不僅危害水土保持，破壞自然生態，更因土石方處理費用利益龐大，違法情事不斷重演，讓寶山淪為「棄土場」。

為確實保護國土，希望縣政府祭出有效對策，成立跨局處專責單位，從源頭控管營建剩餘土石方，並嚴密追查流向，重懲行為人，以達嚇阻作用。

對此，縣府表示，如有接獲濫墾舉報，有關單位第一時間都會立即前往稽查，將儘快召集各局處開會研議對策，研擬是否成立專責小組負責，並配合檢調進行聯合稽查，遏阻類似情況，也呼籲鄉親一起來守護家園。