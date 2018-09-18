體重破160公斤三度病危 「大胖」出院導戲圓夢

犀牛劇團團長兼編導「大胖」王正豪（右二）推出親身生命經歷改編的新戲《Karma之純屬巧合？》，劇團好友中壢區市議員參選人謝美英（中）特地來幫忙催票，從團員身上看見桃園青年對藝文全然付出的精神。（記者李容萍攝）

2018-09-18 23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕創團10年的「犀牛劇團」是桃園市在地劇團，長期深耕學校及社區，每年推動桃園青少年戲劇公演活動《想演就演戲劇節》，故事風格深受喜愛，適逢10年團慶，與桃園演藝設施中心舉辦的2018桃園鐵玫瑰藝術節合作，推出新戲《Karma之純屬巧合？》，29日、30日兩天在桃園展演中心有3場售票演出，即日起在兩廳院售票系統開賣。

《Karma之純屬巧合？》是真人真事改編，是一齣探討生命、夢想與堅持的戲，題材取自於犀牛劇團團長、也是編導王正豪的親身經歷和病危後體悟，體重超過160公斤的他，被團員暱稱「大胖」，他經營劇團生活貧困，身體都搞壞了，3年前還住進加護病房63天裡，心臟、肺、腎等多重器官衰竭，甚至發出三度病危通知。在奇蹟似地活了下來，他決定繼續堅持對戲劇的夢想。

這個10週年大戲光是製作費、人事費、場地費就有90萬元，眼看售票僅2成，身為劇團友好的中壢選區市議員參選人謝美英今天（18日）特地幫忙催票，畢竟不同於雲門舞集等知名表演劇團，是由市府出錢讓民眾免費看表演，她很佩服劇團財務壓力沉重，「大胖」常拿自己在高中指導戲劇社團的薪水來支付劇團開銷，仍能推出高水準的新戲，她呼籲大家能小額購票看戲，力挺在地青年藝術工作者集結而成的劇團，讓人明白桃園絕非文化沙漠。

劇團成員都是桃園在地青年藝術工作者，包括英國皇家學院古典音樂畢業的高材生黃子恬，這次擔任音樂設計，啟英老師楊佳負責造型設計，大家同時致力於雙向培育、劇場工作者和駐點，以文化延續為首要營運目標，結合桃園地區對戲劇有熱情的青年，孕育大家成長的故鄉，為新戲劇添注活力。