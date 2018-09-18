南州鄉親「埋鍋造飯」反對 復抽深井地下水破局

水公司打算復抽南州糖廠已封井的深水井，南州居民群起反彈。（記者陳彥廷攝）

2018-09-18 21:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕自來水公司為解決自來水管末端易受破管或維修的停水影響，和台糖公司商租已封井的深水井作為備用水源，其中一口位於南州糖廠，居民擔憂復抽地下水恐加重地層下陷，昨晚在自來水管工程工地旁搭棚，直嗆要「埋鍋造飯」反對到底，南州鄉公所、屏東縣政府及自來水公司今天緊急召開說明會，在到場民眾堅決反對下，復抽深水井工程將無限期暫緩。

屏東自來水源在港西抽水站因水質不敷自來水品質使用，轉供為工業用水，原有自來水水源全交由牡丹水庫負責，但管線過長，時常破管或管末端水壓低，近年來屏東觀光越來越發達，逢年過節非常容易無預警停水，日前破管停水，東港鎮部分里鄰一停就是3天，不滿一次引爆，近百人到東港營運站抗議。

水公司為增加水源，日前與台糖公司協調，承租南州糖廠內已封井的地下深水井，作為南州備用水源，但居民認為，不但事前沒說明，施工交通警示又不足，造成車子陷落，更擔憂南州地層持續下陷，昨晚就有大批居民到工地旁搭棚子，準備長期抗戰，反對到底，不少現任民選公職或是參選人到場聲援。

糖廠所在溪北村長曹國權批評，南州鄉是地層下陷區，若讓水公司大量抽取地下水，恐會持續下陷，事前也全無說明，水公司瞞著居民，復抽深井水，就是為了要供給其他鄉鎮，更擔憂地層下陷遺害子孫，不會讓水公司動工。

民間反彈聲浪大，屏東縣政府水利處及鄉公所請來水公司第七區管理處緊急召開說明會，居民及村長、鄉民代表、縣議員等都到場，水公司官員說，這次復井所抽的水是南州鄉「專用」的備用水源，讓老舊過長的牡丹管線若有破管時，南州鄉還能有自來水備用水源，而道路開挖是為了替換老舊水管。屏縣府官員則明指，南州非屬「嚴重」地層下陷區，在依法評估後，可在提升公共衛生安全的前提下釋出水源。

不過，會場居民顯不埋單，反對、質疑聲不斷，現場砲聲隆隆，不信水公司只專供給南州鄉，未來缺水一定還是供給其他鄉鎮，甚至還會變成常態，質疑工程的合理性及必要性。水公司則委婉回應，若居民反彈，未來停水就是只能請南州居民耐心等待復水，現階段還是會盡力溝通，不過，最後迫於現場民意，決議無限期暫緩工程，若縣府硬要動工，居民不排除到縣府或水公司抗議。

曹國權說，反對復抽的立場不變，但還是希望鄉公所或水公司出具公文，作為不動工的佐證。