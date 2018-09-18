大園海軍砲陣地荒廢營區獲撥用 打造森林公園

2018-09-18 21:17

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於桃園市大園區五權里的海軍砲陣地營區，閒置近20年，影響周邊環境，桃園市政府多次與軍方協調溝通後，國防部軍備局同意撥用，已完成相關程序，營區占地3300坪，規劃設置森林公園、市民活動中心、日照中心，提供老人會、守望相助隊及里辦公室等單位進駐，工程預定後年底完工。

鄭文燦今天到營區視察，他說，海軍砲陣地廢棄營區約800坪土地將設置地上兩層的五權市民活動中心，1樓規劃日照中心、守望相助隊隊部及里辦公室等設施，日照中心還會增加老人體適能設備，讓長輩多運動，總樓地板面積約400坪，經費約4800萬元，預計年底前完成規劃設計，後年底年完工。

至於剩餘的2500坪土地，則由都市發展局規劃發展森林公園，活化部分砲陣地，並命名為「五權森林公園」，預計明年辦理規劃設計，後年底完工，總經費約2200萬元，此外，市府也會增設護欄等設施，同時退縮部分土地，增加周邊道路行車空間。

據悉，海軍砲陣地營區主要配備是高射砲，至今已經荒廢20年，大園區長呂水田在鄉長任內就積極向縣府反映，希望軍方無償撥用，國防部軍備局於2015年才原則同意撥用，但營區內有3棟營舍，必須辦理報廢程序，因此拖到今年才走完流程，市府開始編列預算進行活化，其中，五權市民活動中心由大園區公所負責，至於公園則委由都市發展局規劃；另外營區內有屬於水利會的灌溉溝渠，早已沒有灌溉功能，也將於公園興建過程中，一併申請廢除。