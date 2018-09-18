留住永恆！張萬興用鏡頭 記錄古厝的美麗與哀愁

張萬興在歸仁文化中心舉辦攝影個展，獲得南瀛藝術獎的「鳳凰古厝」最受矚目。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-18 21:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕早期建築保留很不容易，除了歲月摧殘而毀損，甚至為了更新遭到拆除，61歲的攝影名家張萬興20年來走訪各地老屋，運用鏡頭，見證鄉土的人文風情，也記錄古厝的美麗與哀愁。

張萬興投入專業攝影逾20年，涉獵主題多元，尤以月世界風情的表現最為知名，更擅用光影變化，捕捉老房子之美，他精選60幅佳作，在歸仁文化中心舉辦「古早厝．厝厝情」個展。

張萬興說，藉由精彩畫面，也能發現因傳統工法與材質的不同，所呈現的老屋樣貌，各有特色，例如台南與高雄的月世界一帶，多屬土埆厝，彰化是難得的檜木格局，至於澎湖，則是珊瑚、貝殼以及咾咕石等，都引人入勝。

展出作品中，以12年前贏得南瀛藝術獎的「鳳凰古厝」最引人矚目，拍攝於左鎮草山里的青瓜寮，當地也因此一炮而紅，民眾爭相朝聖。

張萬興走訪各地拍攝的古厝，累計有上百間，最高齡的位於龍崎區大坪里，歷史逾230年，但已經被拆除，他以鏡頭為老建築保留了珍貴的影像。

而張萬興之前在龍崎區的深山裡，還拍攝到了早期居民在門口「寄藥袋」的生活模式，為古厝攝影作品增添人文故事。