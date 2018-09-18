桃園站前百貨戰開打！統領廣場2天創6萬人次。（記者鄭淑婷攝）

2018-09-18 20:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園老字號的統領百貨公司，歷經1年7個月的封館改裝，改名「統領廣場」再出發，15日開始進行試營運，預計10月3日正式開幕；其中，原本位於桃園遠百、於今年6月因租約到期熄燈的誠品，改於統領廣場地下一樓設點，考量桃園市新生兒生育率高，也將兒童書區的規模擴大，並引進獨家文創、手作品牌。

統領總經理翁華利表示，統領百貨從1995年到去年封館，已經陪伴桃園人走過22個年頭，改造後記憶中的統領百貨不見了，取而代之的是時尚的統領廣場，主要消費群鎖定20到40歲客層，並引進許多桃園首次進駐品牌，以及首次進駐桃園的威秀影城。

翁華利表示，15日開始試營運就出現排隊人潮，首2天的週末假期就創下6萬入館人次，估計從試營運起至年底，全館可創造6億業績，如以完整年度來看，預計首年將創造20億營業額，期許首3年每年能有5%的成長率。

統領廣場的開幕也將為桃園站前商圈注入活水，商圈內的新光三越桃園站前店、桃園遠百都積極備戰，其中，桃園遠百即日起到25日舉辦「韓國展」，引進韓國美食及水果、伴手禮，消費滿額還可獲得抵用券。