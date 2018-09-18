南市勞檢半年逾二千次 未覈實記載出勤紀錄居首

南市勞工局勞動檢查中心今年1至6月期間，針對轄內事業單位實施勞檢總計2261次，未覈實記載出勤紀錄、未足額發給加班費、超時等3項名列前三大違法樣態，將列為下半年複查重點。（記者王涵平攝）

2018-09-18 22:20

［記者王涵平／台南報導］南市勞工局勞動檢查中心今年1至6月期間，針對轄內事業單位實施勞檢總計2261次，未覈實記載出勤紀錄、未足額發給加班費、超時等3項名列前三大違法樣態，將列為下半年複查重點。

勞檢中心指出，查有具體違法情事者已做出裁處計有387件，期間內也辦理勞動基準法修法說明與勞檢注意事項等宣導會計10場次，參與宣導之事業單位計966廠家。

依勞動條件檢查及裁處件數分析，其中最常見違法樣態以未覈實記載出勤紀錄（21.0%）、延長工作時間未依規定加給工資（10.0%）、延長工時超過法定標準（9.0%）等，另有未置備工資清冊（9.0%）、未依規定給予例假（6.0%）也不在少數，上述違反情狀以批發及零售業、製造業等業別為最大宗。

勞檢中心指出，因應今年度勞動基準法之修正，新增多項勞資會議把關機制，勞資會議有無落實召開與普及率備受各界關注，已配合勞動部於下半年執行專案檢查與輔導。

勞工局長王鑫基提醒，出勤紀錄未覈實記載、未給加班費及超時等違法情事，均影響勞工權益與身體健康甚鉅，勞工是企業最重要的資產，呼籲事業主一定要重視，不能輕忽，期能創造良善的勞動條件，共創勞資雙贏局面。