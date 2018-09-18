「永春科技日」 全校學童High玩自走車、無人機

2018-09-18 22:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市永春國小今日High瘋科技！為推動科技教育紮根，永春國小設計1日特殊課程，讓全校學生操作自走車及飛行器，體驗科技力外，也盼藉體驗活動，助學生發現問題、提高思考力、邏輯力，有多元學習效益。

永春國小校長林峻堅指出，科技時代來臨，各式科技工具興起，連教育也科技化，希望能及早推動科技教育，助學生養成科技素養，但科技教育無法照本宣科，特地引進校外資源，以數位教具引導學生認識最新科技程式設計及運用現況，盼以實務化、趣味化的方式讓學生對包括程式設計及運用有具體認識與引導出興趣。

永春國小結合一項推動校園程式教育紮根計畫，引進科技教具開辦1日科技教育課程，更全面讓學生逐班體驗遙控自走車及「無人機」飛行器等科技教具，學生透過平板電腦操控自走車，讓小汽車前進、後退、轉彎，讓學生直呼好玩。

至於平板電腦操控無人機飛行器，除要能順利起飛外，還要能平穩降落在紙箱做的停機坪等，不少學生操控技巧不熟，無人機暴衝，不是飛過頭，就是離降落地太遠，讓學生頻說好刺激。

學生在操作自走車及飛行器前，均有專人講解程式設計運用甚至連飛行科學原理均一併導入，有學生說，這堂科技課超好玩，還有人說，體會到程式設計的重要，更有高年級學生說，好想學會程式設計，也來製作科技產品。

林峻堅說，這次的科技課程只是開啟學生對科技教育的認識，未來盼能再進一步規劃課程，助學生有系統接觸科技教育，透過遊戲式的情境學習團隊合作、發現問題、解決問題及思考力、邏輯力，助學生有更多元的學習效益。