保健》冠心症病人飲食缺失 三總發現缺蔬果、奶類

三軍總醫院營養部設計西式午餐示範食譜。（三軍總醫院提供）

2018-09-18 18:56

〔記者林惠琴／台北報導〕急性冠心症病人飲食有三大缺失！三軍總醫院營養部以膳食多樣化簡易評量表分析急性冠心症病人的飲食，結果發現約2成每日蔬菜類攝取不足，6成水果類攝取不足，更有高達8成以上有攝取奶類不足的情形。

三軍總醫院營養部營養師楊蕓菁表示，新鮮蔬果富含鉀離子、鎂離子與膳食纖維。其中，鉀離子在體內會促進鈉排泄，有降血壓功效；鎂離子在體內主要作用於血管周圍的循環系統，引起血管擴張，防止動脈血管突然收縮，提高對心臟保護作用；膳食纖維則是不被腸道吸收分解，有助血糖控制，並保持排便順暢，減少便秘發生。

至於奶類，楊蕓菁指出，奶類中的鈣離子，可維持平滑肌細胞內外鈣離子平衡，控制肌肉收縮與鬆弛，讓血管阻力不會增加，進而達到預防血管硬化，降低血壓。

三軍總醫院營養部也設計中式與西式一日示範食譜，提供民眾參考。在中式方面，包含早餐是小米紅藜粥、蔥花蛋豆腐、川燙芝麻花椰菜、水梨、低脂奶，午餐是紫米糙米飯、鮮烤魚、雞柳高麗菜、綠色時蔬、火龍果，晚餐是薑黃飯、塔香檸檬蝦、蒜香青江菜、醋溜木耳、山藥排骨湯、木瓜。

在西式方面，則是早餐為歐風黑麥鄉村麵包、田園繽紛鮪魚沙拉、活力香豆奶，午餐為海鮮黃金麵疙瘩、焗烤義式時蔬、水果優格，晚餐為雜糧蕈菇炊飯、黑橄欖雞肉豆包捲佐季節時蔬、氣泡水果飲。