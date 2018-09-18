自助餐店老闆 5年多送出300多萬元愛心便當

黃俊勝因腰椎舊疾復發，在台南當學徒的兒子黃祐增請假回來幫忙，讓邊緣戶不斷炊。（記者黃淑莉攝）

2018-09-18 19:28

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港鎮義民路一家素食自助餐店老闆黃俊勝，每天提供約40個免費的愛心便當給鎮內邊緣戶，以一個50元計算，5年多送出300多萬元，黃俊勝說，這不是他一個人做的，是集社會許多善心人士的愛，大家一起做的。

50歲黃俊勝原本是在夜市擺攤賣火鍋，5年多前參加慈善團體關懷貧困個案，其中一名單親爸爸扶養5名年幼子女，因名下有一塊共同持分的土地，無法申請相關補助，加上工作不穩定，全家人有一餐沒一餐。

不捨邊緣戶餓肚子，黃俊勝跟妻子商量後，在北港開素食自助餐店，同時提供愛心便當給鎮內邊緣戶，最初每週只送一天，後來增加為2天、4天，3年前開始天天送，行動方便自行到店內拿，行動不便則由他親送及家扶中心、慈濟志工幫忙送。

「店休，他們就沒飯吃！」為此黃俊勝幾乎全年無休，今年初去花蓮賑災義煮4天，他也每戶先送一箱泡麵後才出門，過年過節不僅沒休息，還會特別加菜，尤其春節除夕到初三天天都加菜。

黃俊勝表示，愛心便當不是他一個人所為，而是許多善心人士共同贊助，例如有位朋友每月贊助300元，一次就拿了5年的金額，其他還有人贊助鹽、食材等。

黃俊勝與一位贊助友人異口同聲說，「愈做愈歡喜！」尤其看到長輩吃飯時臉上幸福、滿足表情，一切都值得。