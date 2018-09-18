推廣安寧療護 屏基醫護門診快閃獻唱

屏基醫護門診快閃獻唱。（記者羅欣貞攝）

2018-09-18 22:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院推廣安寧療護，醫護人員今天（18日）透過門診快閃獻唱等活動，呼籲各界重視相關議題；該院與安寧照顧基金會即日起至9月21日，規畫安寧傳愛系列活動，包括安寧傳愛工坊、醫護門診快閃獻唱、徵文比賽、安寧療護研習會等。

屏基表示，生、老、病、死是人生必經的道路，當有一天面臨病況不可能好轉、又無法自行表達意見時，自己希望接受怎樣的醫療照顧？是要身上佈滿氣管內管、尿管、中心靜脈導管、鼻胃管、動脈管，仰賴呼吸器維生，無法言語，無法自主嗎？其實，延長瀕死過程的無謂醫療只是徒增病人的痛苦。

末期病人和家屬所需要的並非侵入性且增加痛苦的治療，也不是放棄不理會，而是尊重病人讓他能擁有生命的尊嚴完成心願，安然逝去；家屬也能勇敢地度過哀傷，重新展開自己的人生，這是安寧療護的終極目標。

屏基安寧病房近幾年引進各種輔助療法，如芳香療法、音樂治療、藝術治療、遊戲治療、寵物治療與中醫藥膳等，期盼透過不同方式，讓病人從中認識、發現自己，也可以幫助家屬紓解身心壓力。

安寧傳愛工坊除有安寧療護宣導品、安寧知識闖關、精油體驗，還安置一具假人插滿急救用的醫療管路，把電擊器、升壓劑、輸血、尿袋、鼻胃管、氣管內管等真實呈現，告訴民眾這些器材的功能及附加的傷害，也提醒民眾無謂的急救給末期病人帶來的痛苦。

此次系列活動最特別的莫過於18日的醫護門診大廳快閃獻唱，有小兒科、外科、麻醉科、血液腫瘤科醫師、護理部主任、督導及護理長、社工師等20餘位醫護人員參與，演唱「擁抱每一天」希望末期病人在辛苦當中仍舊擁抱勇氣與盼望。