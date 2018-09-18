台灣「黃河」在這！村民痛批農林公司：你種茶我們吃土

裸露的黃土跟著雨水灌進中林村，居民深受其害。（中林村村長來慶銘提供）

2018-09-18 18:24

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年南台灣連續豪雨造成屏東地區多處積水，其中屏東科技大學校門口的壽比路，更不斷湧出黃色泥水，連到屏東拍片的藝人小嫻也特別拍下「黃河」景象，村民更自嘲這條黃河幾乎是地方特產，村民也把矛頭指向在山坡地種茶的台灣農林公司，並痛批屏東縣政府未嚴格把關業者的水土保持計畫，讓村民深受其害。

農林公司3年前買下屏東老埤農場748公頃土地，並分階段種植茶苗，中林村長來慶銘在大雨期間親自蒐證，找到夾大量黃土的泥水源頭，就是來自農林公司所有的裸露山坡地，來慶銘拍下村民受害情形，滾滾黃水淹至膝蓋處，積水退去後留下厚厚黃土，不僅道路、住家受到影響，連農田作物也遭黃土覆蓋。

屏東縣政府接獲中林村反映，今天到中林村召開說明會，說明中林排水系統進度，現場深受水患之苦的村民壓抑不住情緒，痛批「你們（農林公司）在山坡上種高經濟價值的茶葉，我們卻在下游吃土！」

中林村長來慶銘說，每次降雨超過1小時村莊就會嚴重淹水，今年更慘，因為山坡地過度開發且沒有做好水土保持，裸露的黃土跟著雨水衝進毫無功能的「滯洪沉砂池」，泥水一路灌進村莊。

中林村村民形容村莊像是「後脊背被割流血」，村民也表示，他們可以體諒中林排水工程需要經費與時間，但可以把關的事情沒有做，放任不合格的水土保持計畫通過就是失職，除了要求農林公司進行賠償，也向縣府表達不滿，不排除發動村民封路並到縣府抗議，爭取生存權。

屏東縣議員潘淑真、徐榮耀、潘長成、內埔鄉代主席鍾慶鎮等人今天也到場力挺鄉親，要求農林公司限期與村民協商賠償事宜，改善相關水土保持工程，並計劃在定期會要求縣府重審水土保持計畫，並加速中林排水系統工程。

縣府水利處長江國豐表示，中林排水規劃整治工程分4期進行，第1期在11月就能完工，第2期預計明年初完工，第3期經費目前已獲中央同意核准，縣府會盡力爭取預算，改善中林排水問題；江也表示，農林公司的水土保持計畫經過專家審核通過，會要求農林公司檢討並改善。

裸露的黃土跟著雨水灌進中林村，居民深受其害。（中林村村長來慶銘提供）

裸露的黃土跟著雨水灌進中林村，居民深受其害。（中林村村長來慶銘提供）

裸露的黃土跟著雨水灌進中林村，居民深受其害。（中林村村長來慶銘提供）

裸露的黃土跟著雨水灌進中林村，居民深受其害。（中林村村長來慶銘提供）