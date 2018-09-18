中市府發表住宅交易價格指數 訊息透明具公信力

市府編制住宅交易價格指數，讓房市交易訊息更具公信力。（記者張菁雅攝）

2018-09-18 19:31

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府地政局與逢甲大學及台中市不動產估價師公會合作，編制台中市住宅交易價格指數，今日正式發表。地政局長張治祥表示，台中市住宅交易價格指數將全市29個行政區依照標準住宅價格相近程度，合併為5個分群，讓民眾了解在哪裡可以買到價格相近的房子。

張治祥表示，台中市住宅交易價格指數以屋齡3年以上的中古屋為標的，2012年8月實施實價登錄制度為基期，並以標準住宅概念來評估整體住宅價格的變動情形，將全市29個行政區依據標準住宅價格相近程度，合併為5個分群。透過住宅交易價格指數，民眾可以根據自己的預算，了解在哪裡可以買到價格相近的房子。

5個分群分別為第1群霧峰、東勢、神岡、大肚、龍井、梧棲、清水、大甲、外埔、石岡、新社、大安與和平區；第2群北屯區與西屯區；第3群西區與南屯區；第4群南區、東區、北區、太平與大里區；第5群中區、烏日、豐原、后里、潭子、大雅與沙鹿區。

而各群指數採用不同的標準住宅，總面積在38至43坪，屋齡從18年至20年，總樓層數為9樓至14樓的大樓，取其中間樓層。張治祥解釋，標準住宅代表該區域中交易最大宗的房型，因此各群的標準住宅會有所不同。

張治祥也說，從8年來的價格指數的趨勢，可以看出中古屋房價漲跌情形，除了做為民眾購屋參考，政府辦理徵收、編列預算等能有所依據；不動產業界則可利用價格指數在投資評估上更精準。目前除了內政部營建署針對六都編制住宅價格指數，地方政府中只有台北市、台中市編制。

地政局說明，台中市住宅交易價格指數每月15日更新，除了價格指數，還提供透天厝、住宅大樓、華廈的成交價量平均數、中位數及標準差統計量。

在指數方面，以西屯及北屯分群為例，最近一期（今年5月）指數為152.6％，與基期相比，成長50％以上，與上月相較則下跌2.41％。交易價格方面，透天厝部分，今年上半年平均交易價格為1239萬元，與去年下半年的1268萬元相比，微幅減少2％；住宅大樓與華廈交易價部分，今年上半年平均交易價格為每坪18.5萬元，與去年下半年的18.9萬元相比，微幅減少2％。