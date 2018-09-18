潭子聯合辦公大樓落成啟用！（記者歐素美攝）

2018-09-18 18:19

〔記者歐素美／台中報導〕潭子聯合辦公大樓落成啟用！台中市長林佳龍表示，潭子區聯合辦公大樓旁就是新建的台中市警局，整體規劃的開放空間，歡迎市民來洽公休憩聊天，也象徵台中市實質的升格及促進城鄉均衡發展。目前潭子區公所、戶政所及調解委員會皆已進駐，年底前，建設局養工處及路平服務中心也會進入辦公。

潭子聯合辦公大樓，佔地1.9公頃，為地下一層、地上六層建物，市府斥資3億2千萬元興建，於104年4月15日動工，歷經近4年才完工啟用。目前一、二樓右側為戶政所、左側為區公所；三樓為潭子區公所使用；四樓調解委員會、災害應變中心及災民收容中心；五樓為建設局養護工程處；六樓為大禮堂；頂樓的突屋則將作為建設局路平服務中心。

目前區公所、戶政所及調解委員會都已進駐；建設局部分還在施工，預計年底前搬遷入駐。

林佳龍表示，潭子是台中新興發展地區，人口超過十萬人，交通便利，尤其縣市合併升格為直轄市後，這裡就是潭子豐原副都心，生活機能很好，有聯合行政大樓，市民洽公方便，公所同仁工作效率也會提升，可提供市民更高品質的服務。

林佳龍說，潭子區聯合辦公大樓旁就是新建的台中市警局，空間整體規劃，有很多開放空間，有老樹有停車場，歡迎市民洽公休憩聊天，就是每天生活的一部分，也象徵台中市實質的升格，能夠促進城鄉均衡發展，大家期待了近四年，現在落成啟用，大家都很開心，他並指出，潭子聯合辦公大樓在前市長時期開始興建，也要感謝前任市長建立的基礎。