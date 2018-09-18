中秋連續假 交通懶人包教「省金大」

中秋連假前1日起，搭乘台鐵、特定國道客運後10小時內，單向轉乘市區公車，享1段票免費優惠。（記者何玉華攝）

2018-09-18 18:22

〔記者何玉華／新北報導〕中秋節連續3天假期即將於22日開始，新北市政府交通局推出「新北交通懶人包」提供易壅塞路段、時段、即時路況、替代動線及停車等資訊，彙整方便民眾「省」、「金」、「大」相關資訊在「中秋連假交通懶人包」（http://ntpc.datarget.com.tw/NationalHoliday/），提供民眾查詢相關管制訊息，提前做好出遊規劃，避開塞車路段、時段。

交通局王聲威局長表示，「省」、「金」、「大」讓民眾好記憶；「省」主要是指連假期間，市境內路邊停車除板橋、淡水、三峽、鶯歌、八里等區假日收費路段，仍實施路邊停車收費外，其餘一般收費路段暫停收費。

「金」是指觀光旅遊局於24日在平溪國中舉辦天燈節，有多條會場接駁專車提供民眾搭乘參與活動。另外，在東北角金九地區，有965「板橋－金瓜石」快速公車，每趟車程約2小時，約可節省30-40分鐘。

「大」:鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，連假前1日起，市區公車配合交通部公路總局中秋節連續假期轉乘優惠，利用台鐵、特定國道客運民眾及首次新增搭乘高鐵的市民朋友，搭乘後10小時內單向轉乘市區公車，均享有1段票免費優惠。