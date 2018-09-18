梅門23日演出《精～白蛇傳奇》 開放索票

梅門公益演出《精～白蛇傳奇》，提供一半的票贈給弱勢團體，同時開放一般民眾免費取票。（記者何玉華攝）

2018-09-18 18:21

〔記者何玉華／新北報導〕梅門文化基金會將於中秋節前夕、23日在新北市政府3樓多功能集會堂演出《精～白蛇傳奇》，下午、晚上各演出一場；其中，有多名演員是罹患妥瑞氏症、自閉、聽障的孩子，經梅門李鳳山師父的調教後，參與演出。現場一半座位將招待弱勢團體，其餘票券開放民眾洽梅門服務組（02）2271-0555免費索票。

梅門文化基金會18日上午在新北市政府舉行宣傳記者會，演出白蛇傳奇的精彩片段，由青蛇和白蛇演出蛇舞，再由許仙和白蛇化身的白娘子演出纏綿的傘舞，令人驚艷。曾獲金鐘獎第一屆最佳女主角的劉明則擔任戲劇指導。

飾演許仙的曾無盡，因自閉症不擅與人交往，6歲時投入梅門李鳳山門下，學習各項氣功、武術等技藝，另名飾演小青蛇的楊衡，是妥瑞氏症患者，飾演道士的張道順是聽障者，跟隨李鳳山學習武術，除了練得一身好功夫，也站上舞台展現才藝。

梅門代表何昌明說，李鳳山自91年起帶領門下弟子及國內舞蹈菁英，推出融合武術、歌舞、魔術等的大型公演，去年在台北演出西遊記，今年應新北市政府社會局邀請，23日在市府公益演出《精～白蛇傳奇》，現場2000座位，一半將招待弱勢團體。