台中花博試營運 民眾空拍畫面像工地

民眾空拍台中花博豐原園區，質疑仍像工地。（台中市議員顏莉敏提供）

2018-09-18 17:07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博自9月1日起試營運，市議員顏莉敏今日拿出民眾空拍畫面，顯示豐原園區、后里園區仍處處像工地。她表示，在趕工的情況下，工程品質令人擔憂。建設局則表示，市府負責規劃興建的展館及相關工程均已完工，部分企業館工程及后里園區國際競賽區分別預定於9月底、10月完工，有信心如期如質迎接花博開幕。

顏莉敏指出，台中花博9月1日開始試營運，但民眾不得其門而入，連議員前往考察也被拒於門外，市府對外解釋是因內部正進行電力測試、人員訓練、安全盤點，事實卻不是如此。

顏莉敏拿出民眾上週一至週三前往花博豐原園區第三工區、后里森林園區空拍的畫面，她說，從空拍畫面可以看出花博豐原園區內許多地方仍在施工，建築物的外觀顯然沒有完工，后里園區處處黃土飛沙，工人忙進忙出，畫面看不到任何花卉。

顏莉敏說，最令人擔憂的是，花博展區現在處於瘋狂趕工的狀態，可能產生「偷工減料」和「設計隨意變更」的情形，導致工程品質不佳和設備欠全等問題。

建設局長黃玉霖表示，豐原、后里、外埔三大展區正在布展中，各展區由市府規劃興建的展館、基礎工程及景觀工程均已完工；豐原葫蘆墩園區由企業贊助團隊規劃興建的企業館工程，預定9月底完工；至於后里森林園區內的國際競賽區，則已交由各國的參賽機構陸續進場施工中，預定10月完成並參賽。

黃玉霖強調，整體花博園區將如期如質完成準備，迎接11月3日的開幕日。