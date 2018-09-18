女嬰出生6天就血便 醫生說是這個原因

2018-09-18 19:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名女嬰出生僅6天竟排血便，就醫後排除感染等問題，加上父母有過敏體質，懷疑是飲用的配方奶造成腸胃道過敏，改喝部分水解配方奶粉就痊癒了，醫師強調，母乳是嬰兒飲食最好的選擇，提供免疫、營養等好處多多，如果喝配方奶，大分子蛋白容易引起過敏反應，水解配方則是把大分切成小分子，一樣營養，但切斷刺激原，較不易過敏。

中山醫學大學附設醫院兒童部主任孫海倫，過敏兒愈來愈多，新生兒症狀有皮膚和腸胃道過敏，如濕疹、異位性皮膚炎或腸絞痛、腹瀉，但家長容易忽略這是過敏症狀，接著1至3歲逐漸出現呼吸道過敏，如鼻過敏、氣喘等，研究發現新生兒出現過敏症狀，有3成以上在長大會有呼吸道過敏。

因此世界衛生組織推動寶寶生命最初的1000天，從媽媽懷孕起270天，到寶寶出生後至2歲是調整寶寶過敏體質的關鍵期，懷孕時媽媽吃的食物及營養，會影響寶寶未來健康的發展，包括過敏體質的發生，在寶寶出生後就早期透過飲食預防及注意環境清潔，勝於等寶寶發生過敏後再來治療。

孫海倫說，因此以前認為蛋、海鮮、花生等易過敏食物，媽媽懷孕時要少吃，現在則要正常吃，寶寶建議喝母乳，如果要喝配方奶，如果出現過敏症狀或有家族史，可諮詢醫師後改喝部分水解配方粉，4至6個月開始吃副食品，各種食材也均衡飲食，包括蛋、海鮮及花生等，打成泥狀、半固體到固體進食，一樣一樣循序進食，觀察一週再換下一種食物，力求營養均衡。

孫海倫也說，最近開學季，不少3至5歲小朋友上幼兒園後出現過敏，常見小朋友咳嗽2個月，偶爾發燒、夜咳睡不好、早晨狂咳，甚至咳到吐，以為感冒服藥不會好，後來才發現是是過敏引起。

過敏原因主要是遺傳、飲食和環境，所以環境清潔也要注意，必須清除塵蟎灰塵，打掃灰塵，也要避免接觸絨毛蛙蛙，室內濕度保持約55%、減少溫差大，以及小朋友要多運動、曬太陽。