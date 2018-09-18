2麻疹病例延遲通報8天、15天 還搭捷運趴趴走

衛福部疾管署副署長莊人祥說明麻疹疫情。（記者林惠琴攝）

2018-09-18 16:59

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布國內新增2例麻疹，均為北部30多歲男性，分別於8月23日與9月1日發病後就醫，經檢驗確診，其中1人國內感染，1人泰國感染，個案接觸者共352人。但值得注意的是，醫院涉及延遲通報最長達15天，衛生單位已進行調查，若確認屬實，最高可開罰45萬元。

若調查屬實 醫院最高恐遭罰45萬元

根據疾管署資料，目前已掌握新增2例麻疹個案接觸者共352人，目前尚未發現疑似症狀者，將持續監測至9月24日。

不過，其中1名個案在可傳染期間有大眾運輸活動史，為9月1日下午2點多曾搭捷運板南線從府中站到忠孝新生站、由忠孝復興站轉乘文湖線到大安站，晚間7點多又搭乘捷運文湖線從大安站到忠孝復興站、轉乘板南線到板橋站，提醒曾於相關時段出入相關場所的民眾要自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，戴口罩速就醫，並告知接觸史。

疾管署副署長莊人祥說明，麻疹傳染力高，屬於法定傳染病，依照「傳染病防治法」規定，若醫師診斷懷疑為麻疹或院內已採集相關檢體，進行麻疹等法定傳染病檢驗時，必須於24小時內通報，否則涉及延誤防疫，可處9萬至45萬元罰鍰。

不過，莊人祥指出，此次2名個案均由北部某醫院通報，從發病至通報間隔較長，包含國內感染個案延遲15天、泰國感染個案延遲8天通報，地方政府衛生局現已啟動調查。

今年國內累計34例麻疹，其中9例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為主；另25例為國內感染，包含21例為3月底因境外移入病例引發的群聚疫情。