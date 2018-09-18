外埔兒3公園延宕40年 林市長宣布今年10月動工

台中市長林佳龍宣布，延宕四十年的外埔區兒三公園將於十月動工，半年內完成。（記者歐素美攝）

2018-09-18 17:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔區大同里兒3公園預定地，納入都市規劃已40年卻遲未動工，台中市長林佳龍今天到場宣布指出，台中已升格直轄市，每一區都應有公園綠地，兒3公園將於今年10月動工，成為外埔區第一個結合感官遊具的親子共榮公園，同時也將做好無障礙設計，滿足所有民眾的需求。

林佳龍表示，兒3公園預定地將於10月動工，並在半年內完工，讓在地民眾相當興奮。立法院副院長蔡其昌、市議員李榮鴻、吳敏濟等人也到場共同關心。

林市長表示，外埔區大同里人口最多，但生活建設仍有待進一步提升。兒3公園預定地40年來一直沒有開發，地方對此一直有殷切的期待。台中市已是直轄市，每一個地方都應該有公園綠地，讓大家可以親近，這是城鄉差距最重要的部分。

市府將把兒3公園預定地打造成外埔區第一個結合感官遊具的親子共榮公園，同時也做好無障礙設計，滿足各個不同族群的需求，讓在地生活品質進一步提升。

林市長也指出，外埔區是台中花博園區之一，辦花博不只在園區內，希望整個台中都變成花園城市。因此，市府積極推動各社區公共空間，包括空地綠美化、一區至少一公園、公墓變公園等措施，共同改造生活環境，提升生活品質。

立法院副院長蔡其昌表示，大同里兒3公園新建工程對外埔區來說是一大盛事，預定地規劃已40年，歷經多少任縣市長皆無法完成，感謝林市長及鄰里長的奔波努力，才順利推行。

建設局表示，外埔區兒3公園新闢工程經費437萬元，用地費6735萬元。以簡單、好玩為設計理念，並採納通用設計、低衝擊開發及十二感體驗等融合在地文化與環境永續理念，塑造公園意象及空間特色，共分為入口廣場、陽光草坪及兒童遊憩區，也融入舊有窯燒文化特色，讓活動空間更豐富。