梧棲「樂齡便利站」照顧生活館開幕 提供社區長照平台

童綜合醫院在梧棲院區成立「樂齡便利站」社區照顧生活館，沙鹿社區銀髮族前往表演，為揭牌活動帶來熱鬧氣氛。（記者歐素美攝）

2018-09-18 17:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中首創照顧生活館，深入各社區提供優質的長照服務，市府衛生局與童綜合醫院合作，在梧棲院區成立「樂齡便利站」社區照顧生活館，今天由市府秘書長黃景茂等人啟用開幕，期盼進一步落實在地老化政策，讓海線地區更多有需求的民眾得到專業照顧。

衛生局表示，童綜合醫院在海線地區已深耕服務20餘年，並配合長期照顧十年計畫2.0，在梧棲院區成立「樂齡便利站」照顧生活館，建立「一案到底」長照服務平台，提供整合式服務，讓有長照需求的失能者及家屬可以在自己熟悉的環境中生活，落實在地老化的目標。

衛生局指出，截至8月底，台中市65歲以上老年人口數計有32萬581人，佔全市總人口數比例約11.50%，而梧棲區的老年人口數為6443人，佔梧棲區人口數比例為11.07%。面對高齡社會來臨，希望透過照顧生活館，深入社區提供照顧服務，讓長輩生活得更快樂、更有尊嚴，也減輕照護者負擔。

童綜合醫院童瑞龍副董事長表示，正因為看見了老年人的需求，因此童綜合醫院成立「樂齡便利站」，提供整合各項長照資源的一條龍式服務，未來民眾只要到樂齡便利站就可獲得各項資源的媒合，希望透過提高資源取得的可近性，成功帶動長照服務涵蓋人口的成長，造福更多社區長者。