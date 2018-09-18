白目男竟要流產婦減肥！討拍自稱「直白」 網轟：是78

2018-09-18 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕有名女網友因為流產到臉書社團「爆怨公社」抒發心情，網友看見紛紛留言安慰，但有一名男網友竟酸她要減肥，太胖不容易生小孩，事後又截圖發文狠酸，引發網友痛批。

女網友流產後，出現很多後遺症，不只失去小孩內心難受，還得面對每天的身體不適，胃痛、下腹部痛、感冒咳嗽，「身體沒有一天是舒服的」，讓她心情非常低落，甚至懷疑自己得了憂鬱症，覺得活得好累。

一名男網友看了竟火上加油，在PO文下面留言，「妳要減肥了啦！太胖真的不容易生小孩～」被網友在留言區圍剿後，他還特地截圖，另外在「爆怨公社」發一篇文狂酸想討拍，「我要抱怨我自己，講話這麼直白」，一點都沒有反省的意思，接著說，「某小姐流產就在傷心難過了，怎麼可以叫某小姐減肥才容易懷孕生小孩，應該要鼓勵她多吃麥當勞肯德基快樂過日子才對，不然某小姐不開心到時候在房間巴比Q，或是去宜蘭東澳海邊觀浪，那我就真的是罪過了～」

這名男網友的PO文引發眾怒，網友痛批，「標準的白目當直白、沒品當幽默感啊！」、「胖是吃到你家的米了嗎？人家需要的是安慰不是你在那邊多嘴」、「講到他人體形已經涉及人身攻擊了，就算在觸法邊緣，也算是一種網路霸凌」、「直白？應該是78吧！」