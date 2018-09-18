全球第一架波音777客機 今天最後飛航

全球首架波音777客機今天（9月18日）最後飛航。（國泰航空提供）

2018-09-18 17:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全球第一架波音777客機，曾是劃時代的777─200客機（生產線編號WA001，註冊編號B-HNL），今天（9月18日）由國泰航空的香港基地啟程，飛往阿里桑那州圖森市，與超過50架具歷史價值的飛機，在全世界最大的航天展示設施皮馬航空航天博物館（Pima Air & Space Museum）永久展出。

波音公司於1994年6月12日，首次飛行這架777-200客機，其後數年用作測試客機；這架客機機於2000年加入國泰機隊，飛航18年後，於今年5月退役。在國泰服役期間，它總共飛行了20519個航班，飛行時數達49687小時。

國泰航空行政總裁何杲說：「全球第一架波音777客機B-HNL，在國泰航空以至商業民航史的地位均舉足輕重。十分樂見客機在亞利桑那州的新居永久展出，供航空愛好者參觀欣賞。」

波音集團總裁暨執行長Kevin McAllister說：「波音777項目的重大成功，國泰航空功不可沒，國泰航空為777客機設計貢獻良多，更是嶄新777X客機的首批客戶。波音公司很榮幸與國泰攜手，將此客機捐贈予博物館，延續它的輝煌傳奇。」